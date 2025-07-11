Автомобиль въехал в толпу пешеходов и скрылся с места ДТП в Москве

Машина въехала в пешеходов и скрылась с места ДТП в Москве, пострадали дети

Автомобиль въехал в толпу пешеходов и скрылся с места ДТП на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате аварии пострадали минимум шесть пострадавших, одного из них госпитализировали, сообщают очевидцы. Среди пострадавших двое детей 8-10 лет. В районе ДТП затруднено движение.

Ранее автомобиль сотрудников полиции опрокинулся и перевернулся на Профессиональной улице в подмосковном Дмитрове. По словам очевидцев, в боковую часть машины стражей правопорядка влетел Chevrolet. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.