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22:45, 11 июля 2025Россия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов и скрылся с места ДТП в Москве

Машина въехала в пешеходов и скрылась с места ДТП в Москве, пострадали дети
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Автомобиль въехал в толпу пешеходов и скрылся с места ДТП на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате аварии пострадали минимум шесть пострадавших, одного из них госпитализировали, сообщают очевидцы. Среди пострадавших двое детей 8-10 лет. В районе ДТП затруднено движение.

Ранее автомобиль сотрудников полиции опрокинулся и перевернулся на Профессиональной улице в подмосковном Дмитрове. По словам очевидцев, в боковую часть машины стражей правопорядка влетел Chevrolet. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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