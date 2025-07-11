Полицейский автомобиль перевернулся в Подмосковье

Автомобиль сотрудников полиции перевернулся в результате ДТП в Дмитрове

Автомобиль сотрудников полиции опрокинулся и перевернулся на Профессиональной улице в подмосковном Дмитрове. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, в боковую часть машины стражей правопорядка влетел Chevrolet. Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. На размещенных кадрах видно, что авто полицейского экипажа перевернуло верх дном. У Chevrolet от столкновения повредило переднюю часть машины.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. К настоящему времени выясняются все обстоятельства инцидента на дороге.

Ранее в Подмосковье автобус протаранил легковушку и попал на видео. Авария произошла в Наро-Фоминске около деревни Алексеевка. Как оказалось, пострадали люди.