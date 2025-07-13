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13:42, 13 июля 2025Бывший СССР

Глава Минэнерго Украины обсудил вопрос поставок газа с коллегой из Азербайджана

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Обсудили поставки газа с Азербайджаном
Екатерина Ештокина

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что обсудил возможность поставок газа с коллегой из Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, Азербайджан является одним из основных поставщиков энергетических ресурсов в Европу. Вследствие этого они подняли вопрос о сотрудничестве.

«Украина видит большой потенциал для расширения сотрудничества в сферах добычи, хранения природного газа и транспортировки», — написал Галущенко. Он указал, что возможность поставок азербайджанского газа рассматривалась в рамках европейской стратегии диверсификации энергоснабжения.

Ранее в июле в Раде предрекли Украине дефицит газа зимой из-за коррупции.

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