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18:31, 10 июля 2025Бывший СССР

В Раде предрекли Украине дефицит газа зимой из-за коррупции

Разумков: Украина может остаться зимой без газа из-за коррупционных схем
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина может остаться следующей зимой без газа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает ТАСС.

«Дай бог, чтобы нам хватило газа на следующую зиму, (...) потому что сейчас мы пришли к тому, что у нас антирекорд по газу в хранилищах, [где в настоящее время находится всего] порядка 20 процентов от всего объема хранилищ», — отметил парламентарий.

По его словам, причиной этого стали коррупционные схемы. Разумков рассказал, что в 2024 году газ закупался Киевом не летом по низкой цене, а зимой, когда стоимость была максимальной. Нардеп добавил, что «на этом кто-то зарабатывал».

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сравнил коррупционеров с мародерами. Так он прокомментировал результаты опроса, согласно которому 48,5 процента опрошенных украинцев считают, что наиболее негативно на ситуацию в стране влияет коррупция.

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