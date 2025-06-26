Депутат Рады сравнил коррупционеров с мародерами

Депутат Рады Железняк: Приравнивание коррупционеров к мародерам верно

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сравнил украинских коррупционеров и мародеров. Таким образом он

в своем Telegram-канале прокомментировал результаты опроса, согласно которому 48,5 процента опрошенных украинцев считают, что наиболее негативно на ситуацию в стране влияет коррупция.

«Люди здесь приравнивают коррупционеров прямо к мародерам, что близко к правде», — написал нардеп.

Как передает нардеп, результаты центра социальных маркетинговых исследований «Социс» показывают, что 65 процентов украинцев считают главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета и 55,1 процента возлагают ответственность за это на «власть в целом».

25 июня на майдане Незалежности в Киеве собрался антиправительственный митинг. Протестующие обвинили власть в коррупции и призвали президента США Дональда Трампа навести на Украине порядок.