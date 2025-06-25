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13:32, 25 июня 2025Бывший СССР

На Майдане собрался митинг против власти

В Киеве на Майдане собрался митинг против власти, полиция задержала митингующих
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: РИА Новости

На Майдане Незалежности в Киеве собрался антиправительственный митинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие обвинили власть в коррупции и призвали президента США Дональда Трампа навести на Украине порядок. Они пытались развернуть палаточный городок, но полиция снесла палатки и начала задерживать митингующих.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не останется у власти после завершения конфликта между Россией и Украиной. Он также призвал президента США Дональда Трампа «помочь вернуть на Украину настоящую демократию».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что, если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной.

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