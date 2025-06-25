В Киеве на Майдане собрался митинг против власти, полиция задержала митингующих

На Майдане Незалежности в Киеве собрался антиправительственный митинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие обвинили власть в коррупции и призвали президента США Дональда Трампа навести на Украине порядок. Они пытались развернуть палаточный городок, но полиция снесла палатки и начала задерживать митингующих.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не останется у власти после завершения конфликта между Россией и Украиной. Он также призвал президента США Дональда Трампа «помочь вернуть на Украину настоящую демократию».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что, если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной.

