Путин оценил легитимность власти на Украине

Путин: Если первое лицо Украины нелегитимно, то нелегитимна и система власти

Президент России Владимир Путин заявил, что, если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной. Его слова приводит ТАСС.

«Если первое лицо нелегитимное, то вся система власти становится нелегитимной», — отметил российский лидер.

Президент также отметил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». На финальном же документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.

До этого Зеленский заявил, что переговоры о территориях с Россией может вести только президент Украины. «Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина.. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — подчеркнул политик.