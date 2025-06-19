Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:42, 19 июня 2025Россия

Путин оценил легитимность власти на Украине

Путин: Если первое лицо Украины нелегитимно, то нелегитимна и система власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин заявил, что, если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной. Его слова приводит ТАСС.

«Если первое лицо нелегитимное, то вся система власти становится нелегитимной», — отметил российский лидер.

Президент также отметил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». На финальном же документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.

До этого Зеленский заявил, что переговоры о территориях с Россией может вести только президент Украины. «Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина.. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — подчеркнул политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о наступлении российских военных в зоне СВО

    Стало известно о завышающих цены для солдат продавцах в зоне СВО

    В Херсоне рассказали о бегстве молодежи с Украины

    Путин оценил легитимность власти на Украине

    Стало известно о планах США нанести несколько ударов по ядерному объекту в Иране

    Путин заявил о присутствии немецких танков в Курской области

    В МИД Украины отвергли требование России уничтожить переданное Западом оружие

    Такер Карлсон извинился перед Трампом

    Путин дал совет Украине

    Учительница 45 раз занялась сексом с подростком в школе и попала под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости