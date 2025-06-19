Путин высказался о прямых переговорах с Зеленским

Путин готов на прямые переговоры с Зеленским, но задал вопрос о легитимности

Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию ведет РИА Новости.

При этом он задался вопросом, «кто будет подписывать документы», указав на вопрос легитимности украинского президента. Глава государства заявил, что продления полномочий главы Украины не существует юридически, даже несмотря на объявленное военное положение. Путин добавил, что, учитывая это, встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». На финальном же документе должны быть подписи легитимных властей, подчеркнул он.

До этого Зеленский заявил, что переговоры о территориях с Россией может вести только президент Украины. «Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина.. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — подчеркнул политик.