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15:11, 10 июня 2025Бывший СССР

Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

Зеленский: Переговоры о территориях с Россией может вести только президент
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Переговоры о территориях с Россией может вести только президент Украины. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

«Вести диалог о территориях — это дело мое и [президента России Владимира] Путина (...). Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — подчеркнул он.

Политик отметил, что украинская делегация на переговорах не уполномочена вести диалог о территориальных вопросах. По словам политика, в их компетенции входят гуманитарная сфера и вопрос о прекращении огня.

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сейчас рано говорить о любой подготовке к третьему раунду переговоров между Украиной и Россией. По его словам, в настоящий момент стороны заняты сложным процессом обмена пленными.

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