На Украине раскрыли уровень готовности к третьему раунду переговоров

На Украине рассказали, что пока рано говорить о третьем раунде переговоров с РФ

На данный момент рано говорить о любой подготовке к третьему раунду переговоров между Украиной и РФ. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

Он добавил, что сейчас идет очень сложный процесс обмена пленными между сторонами.

«Вчера был первый этап. Эти этапы, мы надеемся, продолжатся, продлятся несколько дней. То есть сейчас это стадийно будет все, мы надеемся, происходить. Обмен телами павших наших воинов и соответственно русских — это все сложные гуманитарные вопросы, они продвигаются. Параллельно мы призываем наших партнеров ничего не ждать, усиливать давление на Россию», — сказал он.

Ранее Георгий Тихий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Евросоюза, но решение об участии в нем еще не принято. «Обычно на таких саммитах происходят двусторонние встречи. Мы над этим и работаем», — сказал он.