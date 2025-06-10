Зеленского пригласили на саммиты ЕС и НАТО

Зеленский получил приглашение на саммит НАТО, ЕС и «Группы семи»

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Евросоюза (ЕС), но решение об участии в нем еще не принято. Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий изданию «Общественное».

«Президент имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и «Группы семи». Будет решаться его участие ближе к событиям, все зависит от условий безопасности. Обычно на таких саммитах происходят двусторонние встречи. Мы над этим и работаем», — сказал он.

Ранее Зеленский объяснил отказ Запада усилить санкции против России. «Когда речь идет о санкциях, когда они не решаются вводить, они называют [в качестве причины] то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру, но пока громче звучат российские ракеты. Он призвал западные страны оказать «реальное давление» на Россию, которая якобы игнорирует дипломатический процесс.