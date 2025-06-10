Зеленский объяснил отказ Запада усилить санкции против России

Зеленский: Запад требует мобилизации 18-летних ради усиления санкций

Запад не готов усилить санкции против России и требует от Киева начать мобилизацию 18-летних. Отказ иностранных партнеров вводить новые ограничения объяснил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Когда речь идет о санкциях, когда они не решаются вводить, они называют [в качестве причины] то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что западные санкции против Москвы будут эффективны в том случае, если лишат российский бюджет средств на финансирование боевых действий.

Ранее Зеленский обратился к западным странам после российской массированной ночной атаки. По его словам, США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру, но пока громче звучат российские ракеты.