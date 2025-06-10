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10:49, 10 июня 2025Бывший СССР

Зеленский обратился к Европе и США после российской атаки

Зеленский: Российские ракеты звучат громче, чем попытки принудить Москву
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру, но пока громче звучат российские ракеты. К Западу после массированной ночной атаки обратился в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Российские удары ракетами (...) громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. (...) Сегодня был один из самых больших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровщина и Черниговщина», — заявил украинский лидер.

Он призвал западные страны оказать «реальное давление» на Россию, которая якобы игнорирует дипломатический процесс.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости остановить Россию силой. По его словам, Москва якобы виновна в эскалации боевых действий и отказывается от мирного урегулирования конфликта.

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