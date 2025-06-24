Дубинский предрек конец режима Зеленского после завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский не останется у власти после завершения конфликта между Россией и Украиной. Такое развитие событий предрек находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский не является лидером мира. Пока он остается у власти, война будет продолжаться — ведь мир будет означать конец его режима», — написал парламентарий.

Дубинский заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Он также призвал президента США Дональда Трампа «помочь вернуть на Украину настоящую демократию».

Ранее Дубинский назвал причину агрессии Украины против России. По его словам, Киев пытается таким образом сохранить государственность.