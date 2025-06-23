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08:56, 23 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал причину агрессии Украины против России

Дубинский: Агрессия Украины против России стало способом сохранения государства
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Украина пытается сохранить государственность посредством агрессии против России. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«С точки зрения Украины, агрессия против России в нынешнем виде — способ сохранения государственности, и единственный фундамент для объединения общества», — написал он.

Парламентарий предложил ввести новый термин «экзистенциальная агрессия». Он объяснил, что враждебность Украины является единственным способом сохранения государственности и предохранителем от внутренней смуты.

Ранее экс-премьер-министр Украины при президенте Викторе Януковиче Николай Азаров заявил о наличии денег у Киева только на теракты. Он отметил, что у Украины не осталось денег на ведение боевых действий.

Вот это да!
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