Дубинский: Агрессия Украины против России стало способом сохранения государства

Украина пытается сохранить государственность посредством агрессии против России. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«С точки зрения Украины, агрессия против России в нынешнем виде — способ сохранения государственности, и единственный фундамент для объединения общества», — написал он.

Парламентарий предложил ввести новый термин «экзистенциальная агрессия». Он объяснил, что враждебность Украины является единственным способом сохранения государственности и предохранителем от внутренней смуты.

Ранее экс-премьер-министр Украины при президенте Викторе Януковиче Николай Азаров заявил о наличии денег у Киева только на теракты. Он отметил, что у Украины не осталось денег на ведение боевых действий.