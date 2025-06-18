У Украины нет денег на боевые действия, остались только на теракты. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины при президенте Викторе Януковиче Николай Азаров, передает РИА Новости.
«В США тоже финансирование поставили на паузу. Результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадёживают его», — заявил он.
Азаров добавил, что сложившееся обстоятельства вынуждают власти в Киеве идти на различные «действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты».
Ранее народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после срыва переговоров с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита «Большой семерки» (G7) встреча с американским лидером на мероприятиях НАТО в Гааге может стать последней надеждой для Владимира Зеленского.