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08:09, 18 июня 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о наличии денег у Киева только на теракты

Экс-премьер Азаров: У Украины нет денег на боевые действия, только на теракты
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

У Украины нет денег на боевые действия, остались только на теракты. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины при президенте Викторе Януковиче Николай Азаров, передает РИА Новости.

«В США тоже финансирование поставили на паузу. Результаты на линии боевого соприкосновения тоже мало обнадёживают его», — заявил он.

Азаров добавил, что сложившееся обстоятельства вынуждают власти в Киеве идти на различные «действия чисто авантюристические, например, как недавние террористические акты».

Ранее народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после срыва переговоров с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита «Большой семерки» (G7) встреча с американским лидером на мероприятиях НАТО в Гааге может стать последней надеждой для Владимира Зеленского.

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