В Раде заявили о конце карьеры Зеленского из-за срыва встречи с Трампом

Нардеп Дубинский: Встреча с Трампом в Гааге — последняя надежда для Зеленского

После срыва переговоров с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита «Большой семерки» (G7) встреча с американским лидером на мероприятиях НАТО в Гааге может стать последней надеждой для Владимира Зеленского. О конце карьеры главы украинского государства заявил в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«[Зеленский] уже на обочине мировой политики. Поэтому последняя надежда на саммит НАТО в Гааге, где также должен быть Трамп», — заявил парламентарий.

Он добавил, что если встреча в Гааге провалится, Зеленскому не стоит даже возвращаться в Киев.

Ранее в Белом доме сообщали, что Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7. 17 июня, однако, лидер США досрочно завершил свой визит в Канаду.