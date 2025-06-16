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08:18, 16 июня 2025Мир

Трамп встретится с Зеленским

Белый дом: Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде. Об этом заявили в Белом доме, сообщает ТАСС.

Также отмечается, что американский лидер проведет на G7 двусторонние встречи с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.

Уточняется, что Трамп уже прибыл в Канаду на саммит, который пройдет с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).

Ранее британский дипломат Иан Прауд выразил озадаченность по поводу присутствия Украины на саммите G7. По его словам, поездка Зеленского вызывает большое количество вопросов, поскольку Киев является лишь 55-й экономикой мира.

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