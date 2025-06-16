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21:20, 15 июня 2025Мир

Британского дипломата озадачила поездка Зеленского на саммит G7

Дипломат Прауд усомнился в целесообразности поездки Зеленского на саммит G7
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского вызывает большое количество вопросов. Таким мнением в социальной сети X поделился британский дипломат Иан Прауд, напомнив, что Украина — 55-я по величине экономика мира.

«Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7?» — написал политик. Он отметил, что такое положение вещей его «по-настоящему озадачивает».

Ранее стало известно, что на саммите Группы семи Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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