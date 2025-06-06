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20:13, 6 июня 2025Бывший СССР

Зеленский захотел встретиться с Трампом на саммите G7

Ермак: Зеленский планирует встретиться с Трампом на саммите G7
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи (G7). Об этом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, передает агентство Bloomberg.

«Наш визит [в Вашингтон] был, в частности, подготовкой к встрече Зеленского и Трампа на полях саммита G7 в Канаде», — заявил Ермак.

Ранее Ермак в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Он в очередной раз призвал США усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

До этого бывший руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Грей заявил, что США должны как можно скорее выпутаться из конфликта на Украине. Он заявил, что Вашингтон не может позволить себе продолжать поддерживать конфликт «неопределенно долго».

Вот это да!
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