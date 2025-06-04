Глава офиса Зеленского обсудил с Рубио бои и переговоры с Россией

Ермак встретился с Рубио в Вашингтоне и обсудил переговоры с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что они обсудили ситуацию на фронте и переговоры с Россией. Кроме того, Ермак в очередной раз призвал США усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

«В Вашингтоне встретился и поговорил с Государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио. (...) Также поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, обмене пленными», — рассказал он.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского улетел в США 3 июня. По его словам, целью поездки стало обсуждение новых санкций против России.