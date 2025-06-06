Бывший помощник Трампа призвал США выйти из конфликта на Украине

Бывший помощник Трампа Грей призвал США выйти из конфликта на Украине

Бывший руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Грей в эфире Fox News заявил, что США должны как можно скорее выпутаться из конфликта на Украине.

По его мнению, у Соединенных Штатов «есть намного более крупные вызовы». Он считает, что администрации президента США Дональда Трампа придется идти на «трудные размены» при разрешении украинского конфликта.

«Думаю, в конечном счете, США не могут позволить себе продолжать поддерживать украинский [конфликт] неопределенно долго. Это просто неосуществимо», — подчеркнул Грей.

Ранее Трамп заявил, что держит в голове крайний срок переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом он не предоставил каких-либо деталей о возможных ограничениях по времени.