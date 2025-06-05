Трамп заявил о крайнем сроке переговоров по Украине

Трамп заявил, что держит в голове крайний срок переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что держит в голове крайний срок переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает агентство Reuters.

«Да, крайний срок у меня в голове», — ответил американский лидер. При этом он предоставил каких-либо деталей о возможных ограничениях по времени.

Ранее Трамп сказал, что попросил российского лидера Владимира Путина не отвечать Киеву на атаку Вооруженными силами Украины (ВСУ) по аэродромам.

При этом портал Axios сообщал, что Трамп расстроен и озабочен, что атака беспилотников ВСУ на российские аэродромы и возможный ответ Москвы могут подорвать мирный процесс по Украине.