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19:29, 5 июня 2025Мир

Трамп попросил Путина не отвечать Украине на атаку

Трамп попросил Путина не отвечать Украине на атаку по аэродромам
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина не отвечать Киеву на атаку Вооруженными силами Украины (ВСУ) по аэродромам. Об этом он заявил в ходе беседы с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает агентство Reuters.

«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», — указал американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что понимает реакцию России и ее недовольство в связи с действиями Украины. По его словам, Путин дал понять, что у российской стороны нет другого выбора кроме как ответить на действия Киева.

Ранее портал Axios сообщал, что Трамп расстроен и озабочен, что атака беспилотников ВСУ на российские аэродромы и возможный ответ Москвы могут подорвать мирный процесс по Украине. По его словам, американский лидер хочет, чтобы боевые действия на Украине остановились, и расстраивается, когда происходят атаки подобные этой. Согласно данным другого источника из круга доверенных лиц президента, Трамп озабочен, что возможный ответ Москвы затормозит его дипломатическую инициативу.

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