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14:33, 5 июня 2025Мир

Трамп выразил обеспокоенность последствиями атаки Украины на российские аэродромы

Axios: Трамп озабочен, что атака ВСУ и ответ России подорвут мирный процесс
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен, что атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы и возможный ответ Москвы могут подорвать мирный процесс по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на близкие к американскому президенту источники.

«Атака дронов не удивила его, потому что это то, что происходит, когда конфликт продолжается. Но он обеспокоен, что это приведет к продлению боевых действий», — заявил чиновник Белого дома, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, американский лидер хочет, чтобы боевые действия на Украине остановились, и расстраивается, когда происходят атаки подобные этой. Согласно данным другого источника из круга доверенных лиц президента, Трамп озабочен, что возможный ответ Москвы затормозит его дипломатическую инициативу.

Ранее стало известно, что Трамп назвал крутой атаку ВСУ на российские аэродромы. Отмечается, что глава Белого дома также считает атаку «довольно мощной».

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