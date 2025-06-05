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12:43, 5 июня 2025Мир

Названа реакция Трампа на удары ВСУ по российским аэродромам

Axios: Трамп в частных беседах называл крутой атаку ВСУ на российские аэродромы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в частных беседах называл «крутой» и «мощной» недавнюю атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы. Об этом пишет Axios со ссылкой источники, которые беседовали с американским лидером.

«Он посчитал это крутым», — рассказал один из собеседников издания на условиях анонимности.

Второй источник отметил, что Трамп назвал атаку «довольно мощной».

«С международной точки зрения, чихуахуа наносит серьезный ущерб гораздо более крупной собаке», — сказал один из советников американского лидера.

1 июня беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. Дроны залетели в Мурманскую область, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

Вот это да!
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