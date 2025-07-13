Итальянский суд обязал банк UniCredit покинуть Россию

В Италии суд обязал UniCredit уйти из России для поглощения Banco BPM

В Италии суд выдвинул обязательное условие банку UniCredit о приостановке деятельности в России при начале процедуры поглощения Banco BPM. Об этом говорится в постановлении суда, сообщает ТАСС.

В решении суд назвал абсолютно законным и правомерным требование правительства Италии об уходе UniCredit из России.

Руководство банка изучает сложившуюся ситуацию и «своевременно предпримет дальнейшие шаги», заявил представитель кредитной организации. Между тем римский чиновник, комментируя на условиях анонимности, указал, что суд подтвердил законность предписаний к UniCredit о продаже активов в России в течение девяти месяцев.

UniCredit подал заявку на покупку Banco BPM в ноябре 2024 года, после чего итальянское правительство выдвинуло банку ряд условий по сделке. В Европе заявили, что власти не имели права вмешиваться в процесс поглощения, указав, что только Брюссель по правилам ЕС вправе регулировать подобные сделки.