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13:26, 13 июля 2025Экономика

Итальянский суд обязал банк UniCredit покинуть Россию

В Италии суд обязал UniCredit уйти из России для поглощения Banco BPM
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Италии суд выдвинул обязательное условие банку UniCredit о приостановке деятельности в России при начале процедуры поглощения Banco BPM. Об этом говорится в постановлении суда, сообщает ТАСС.

В решении суд назвал абсолютно законным и правомерным требование правительства Италии об уходе UniCredit из России.

Руководство банка изучает сложившуюся ситуацию и «своевременно предпримет дальнейшие шаги», заявил представитель кредитной организации. Между тем римский чиновник, комментируя на условиях анонимности, указал, что суд подтвердил законность предписаний к UniCredit о продаже активов в России в течение девяти месяцев.

UniCredit подал заявку на покупку Banco BPM в ноябре 2024 года, после чего итальянское правительство выдвинуло банку ряд условий по сделке. В Европе заявили, что власти не имели права вмешиваться в процесс поглощения, указав, что только Брюссель по правилам ЕС вправе регулировать подобные сделки.

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