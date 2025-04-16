От итальянского банка потребовали уйти из России

Reuters: В Италии требуют ухода UniCredit из РФ для одобрения покупки конкурента

Власти Италии потребовали от интернет-банка UniCredit уйти из России. Об этом со ссылкой на источники Il Messaggero сообщает Reuters.

Как можно более скорый уход с российского рынка требуют в рамках сделки по поглощению UniCredit своего конкурента Banco BPM. Если банк затянет с сокращением присутствия в РФ, эту покупку грозят не одобрить.

Помимо этого, власти просят UniCredit сохранить стабильную ставку между кредитами и депозитами и продолжить текущие операции по финансированию проектов. Решение по сделке может быть принято уже на этой неделе, так как заседание кабинета министров запланировано на пятницу.

UniCredit — один из немногих международных банков, которые не ушли из России после начала боевых действий на Украине. Генеральный директор Андреа Орсель заявил, что не хочет наносить ущерб акционерам, уходя из страны без справедливой оценки активов. На решение организации не повлияли даже призывы Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить сокращение бизнеса в России.

В феврале 2025 года Орчел заявил, что завершение боевых действий на Украине и возможный мирный договор двух стран не повлияет на решение UniCredit покинуть Россию. По его словам, окончание конфликта может даже ускорить процесс, потому что условия сделки могут быть более выгодными для владельца актива. Ситуация станет более нормальной для всех сторон, а значит, количество желающих должно увеличиться.

В отчете за четвертый квартал UniCredit сообщил, что уже выполнил большинство поставленных на 2025 год целей по сворачиванию деятельности в России. Портфель депозитов сокращен менее чем до двух миллиардов евро, а объем выданных кредитов опустился ниже миллиарда евро. На высоком уровне пока остаются трансграничные платежи — 9,8 миллиарда против запланированных 8,5 миллиарда евро.