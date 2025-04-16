Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:32, 16 апреля 2025Экономика

От итальянского банка потребовали уйти из России

Reuters: В Италии требуют ухода UniCredit из РФ для одобрения покупки конкурента
Вячеслав Агапов

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Власти Италии потребовали от интернет-банка UniCredit уйти из России. Об этом со ссылкой на источники Il Messaggero сообщает Reuters.

Как можно более скорый уход с российского рынка требуют в рамках сделки по поглощению UniCredit своего конкурента Banco BPM. Если банк затянет с сокращением присутствия в РФ, эту покупку грозят не одобрить.

Помимо этого, власти просят UniCredit сохранить стабильную ставку между кредитами и депозитами и продолжить текущие операции по финансированию проектов. Решение по сделке может быть принято уже на этой неделе, так как заседание кабинета министров запланировано на пятницу.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Китай нанес США ответный удар в торговой войне. Как противостояние отразится на России?
Китай нанес США ответный удар в торговой войне.Как противостояние отразится на России?
9 апреля 2025

UniCredit — один из немногих международных банков, которые не ушли из России после начала боевых действий на Украине. Генеральный директор Андреа Орсель заявил, что не хочет наносить ущерб акционерам, уходя из страны без справедливой оценки активов. На решение организации не повлияли даже призывы Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить сокращение бизнеса в России.

В феврале 2025 года Орчел заявил, что завершение боевых действий на Украине и возможный мирный договор двух стран не повлияет на решение UniCredit покинуть Россию. По его словам, окончание конфликта может даже ускорить процесс, потому что условия сделки могут быть более выгодными для владельца актива. Ситуация станет более нормальной для всех сторон, а значит, количество желающих должно увеличиться.

В отчете за четвертый квартал UniCredit сообщил, что уже выполнил большинство поставленных на 2025 год целей по сворачиванию деятельности в России. Портфель депозитов сокращен менее чем до двух миллиардов евро, а объем выданных кредитов опустился ниже миллиарда евро. На высоком уровне пока остаются трансграничные платежи — 9,8 миллиарда против запланированных 8,5 миллиарда евро.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион впервые атаковали тяжелые беспилотники ВСУ. Целью налета мог быть литейный завод

    43-летняя Натали Портман снялась без штанов для журнала

    Россиян призвали готовиться к войне через пять лет

    Предсказано решение Сербии после угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

    Вооруженный россиянин стал фигурантом дела после остановки автобуса с его женой

    Теннисистка пожаловалась судье на запах от соперницы во время матча

    Привязанные к забору россиянином псы-стаффорды едва не растерзали прохожего на парковке

    Посол Израиля высказалась об отношениях с Россией

    По факту несчастного случая на московской стройке возбудили дело

    Атаковавшие Ивановскую область тяжелые беспилотники ВСУ пролетели почти тысячу километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости