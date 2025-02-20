UniCredit исключил сохранение бизнеса в России

Глава UniCredit Орчел: Банк покинет Россию даже при завершении боев на Украине

Завершение боевых действий на Украине и возможный мирный договор двух стран не повлияет на решение итальянской банковской группы UniCredit покинуть Россию. Об этом в интервью Financial Times заявил глава UniCredit Андреа Орчел.

По его словам, окончание конфликта может даже ускорить процесс, потому что условия сделки могут быть более выгодными для владельца актива. Ситуация станет более нормальной для всех сторон, а значит, количество желающих должно увеличиться.

Комментируя текущую ситуацию, Орчел заверил, что UniCredit находится в процессе выхода и возвращения не будет. Последние три года представители группы ведут переговоры с контрагентами, но исполнить решение не удается из-за сложностей и санкций.

Ранее он отмечал, что не продаст российское подразделение за один евро или сумму, которая не выглядит справедливой. Однако ряд европейских банков уже покинули российский рынок со значительными потерями.

В своем отчете за четвертый квартал UniCredit сообщил, что в рамках сворачивания деятельности в России уже выполнил большинство поставленных на 2025 год целей. Портфель депозитов сокращен менее чем до двух миллиардов евро, а объем выданных кредитов опустился ниже миллиарда евро. На высоком уровне пока остаются трансграничные платежи — 9,8 миллиарда против запланированных 8,5 миллиарда евро.

Также банк сокращает число своих отделений и офисов в России, а в начале 2025 года остановил исходящие денежные переводы в евро для физлиц.

