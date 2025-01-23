Работающий в России итальянский банк остановил исходящие переводы в евро

РБК: ЮниКредит Банк остановил переводы в евро из России

ЮниКредит Банк — «дочка» итальянской группы UniCredit в России — остановил исходящие денежные переводы в евро для физических лиц. Об этом со ссылкой на клиентскую поддержку кредитной организации сообщает РБК.

«Пока нет возможности осуществлять исходящие переводы из-за ограничений банка-корреспондента», — сказали в банке журналистам. Сроки действия введенных ограничений при этом там не назвали. Отмечается, что входящие переводы «ЮниКредит» продолжает принимать.

Весной прошлого года ЕЦБ потребовал от UniCredit сократить бизнес в России. При этом глава банка Андреа Орчел на фоне роста прибыли в стране назвал вероятность окончательного ухода с российской рынка невысокой. По его словам, речь идет о «необходимости вписываться во все уменьшающуюся серую зону», позволяющую избежать санкций обеих сторон.

Другой крупный европейский банк, который также продолжает работает в РФ, находясь под прессингом западных властей, Райффайзенбанк (дочка австрийской RBI), сделал недоступными исходящие переводы для клиентов-физлиц в евро со 2 сентября 2024 года. Также он предпринял ряд других шагов по ужесточению своей политики.