В европейском банке назвали вероятность его ухода из России невысокой

Глава UniCredit Орчел заявил о невысокой вероятности ухода банка из России

Глава UniCredit назвал невысокой вероятность ухода банка из России на фоне «необходимости вписываться во все уменьшающуюся серую зону», позволяющую избежать санкций обеих сторон. Об этом Андреа Орчел заявил британскому изданию Financial Times.

По словам банкира, в UniCredit не желают продавать свои активы по сниженной цене лояльным российским властям участникам рынка, а другие схемы ухода из РФ сейчас «чрезвычайно сложны».

В апреле стало известно, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) направит UniCredit требования о необходимости сокращения бизнеса в России. По данным западных СМИ, беспокойство регулятора вызвал тот факт, что дальнейшее присутствие в России угрожает остающимся в стране банкам санкциями США и крупными штрафами.

Вскоре после этого ЮниКредит Банк — «дочка» итальянской организации сообщила о том, что сроки исполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов, а также существуют риски возврата денежных средств из-за границы без исполнения.

Тем временем чистая прибыль российского бизнеса UniCredit выросла в первом квартале более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, с 99 миллионов до 213 миллионов евро.