Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:54, 4 июня 2024Экономика

В европейском банке назвали вероятность его ухода из России невысокой

Глава UniCredit Орчел заявил о невысокой вероятности ухода банка из России

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Глава UniCredit назвал невысокой вероятность ухода банка из России на фоне «необходимости вписываться во все уменьшающуюся серую зону», позволяющую избежать санкций обеих сторон. Об этом Андреа Орчел заявил британскому изданию Financial Times.

По словам банкира, в UniCredit не желают продавать свои активы по сниженной цене лояльным российским властям участникам рынка, а другие схемы ухода из РФ сейчас «чрезвычайно сложны».

В апреле стало известно, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) направит UniCredit требования о необходимости сокращения бизнеса в России. По данным западных СМИ, беспокойство регулятора вызвал тот факт, что дальнейшее присутствие в России угрожает остающимся в стране банкам санкциями США и крупными штрафами.

Вскоре после этого ЮниКредит Банк — «дочка» итальянской организации сообщила о том, что сроки исполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов, а также существуют риски возврата денежных средств из-за границы без исполнения.

Тем временем чистая прибыль российского бизнеса UniCredit выросла в первом квартале более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, с 99 миллионов до 213 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ВВС США запустили МБР Minuteman III

      Суд оправдал бывшего офицера ФСБ по делу ЧВК «Енот»

      Россиянка продала младенца за 100 тысяч рублей и получила условный срок

      В Бразилии нашли способ адаптироваться к изменениям климата

      Прокурор сообщила о возможном обжаловании приговора бывшему полковнику ФСБ

      CША запретили Украине наносить удары по России из-за чрезмерного страха

      Россиянам перечислили способы побороть метеозависимость

      Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту без еды и воды

      У России появится еще один конкурент на газовом рынке Европы

      ВКС России откажутся от «Антеев»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше