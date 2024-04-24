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15:27, 24 апреля 2024Экономика

В Юникредит Банке заявили о проблемах с переводами денег за границу

В Юникредит Банке заявили об увеличении сроков перевода денег за рубеж

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Сроки исполнения переводов ЮниКредит Банка за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов, также существуют риски возврата денежных средств из-за рубежа без исполнения. О проблемах сообщили в «дочке» итальянской UniCredit, продолжающей работать в России.

В кредитной организации предупредили, что даже в случае возврата средств на счет отправителя комиссию взиматься в полном объеме. Помимо этого существует возможность списания комиссий иностранными банками, которые «подлежат возмещению по их фактической стоимости».

На прошлой неделе стало известно, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) направит UniCredit требования о необходимости сокращения бизнеса в России. По данным Reuters, речь идет о юридически обязательном приказе, при невыполнении которого банковской группе могут грозить штрафы.

Сокращение работы UniCredit и австрийского Raiffeisen (к нему предъявляют аналогичные требования), осуществляющих в РФ многие трансграничные финансовые операции, негативно скажется на рынке, отмечают эксперты. По словам партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Киры Винокуровой, поскольку уход указанных кредитных организаций из России невыгоден и законодательно ограничен, скорее всего, их бизнес будет сокращаться за счет увеличения размеров комиссии и при помощи других механизмов.

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      Дмитрий Воронин
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