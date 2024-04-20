Россиянам рассказали о последствиях сокращения присутствия европейских банков

РБК: сокращение работы Raiffeisen и UniCredit в РФ негативно повлияет на рынок

Сокращение российского бизнеса итальянского банка UniCredit и австрийского Raiffeisen, которого добивается Европейский центральный банк

(ЕЦБ), негативно скажется на рынке, поскольку через эти организации осуществляются многие трансграничные финансовые операции, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Ранее стало известно о соответствующих требованиях европейского регулятора, которые, как писало Reuters, будут юридически обязательными, а за их невыполнение банкам будут грозить штрафы. По словам партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Киры Винокуровой, такие приказы связаны в том числе с санкционными режимами, установленными ЕС и США.

Она отметила, что Райффайзенбанк остается крупнейшим в РФ каналом для трансграничных переводов, а процесс сокращения его активности на рынке может еще больше затруднить их проведение из России. Специалист указала, что уход указанных кредитных организаций с российского рынка невыгоден и законодательно ограничен, поэтому, скорее всего, их бизнес будет сокращаться за счет увеличения размеров комиссии и при помощи других механизмов.

С ней в целом согласился директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин, отметивший, что «полное сворачивание бизнеса или его продажа могут иметь негативные последствия для рынка в целом».

Сокращение бизнеса, в том числе и через постепенное закрытие счетов, не потребует дополнительного изменения политики обслуживания, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, с учетом продолжительных рисков сокращения объема операций клиенты в целом готовы к таким процессам.