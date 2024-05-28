Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:57, 28 мая 2024Экономика

У западного бизнеса увидели «смену настроений» по поводу ухода из России

FT: западные компании сменили настроения по поводу бизнеса в России

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

У компаний, заявлявших в 2022 году о намерении уйти из России, отмечается «заметная смена настроений», пишет FInancial Times (FT). По данным издания, западный бизнес объясняет решение продолжить работу в РФ ростом «бюрократических препон» и потребительской активности в стране.

«Некоторые из этих компаний построили по четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой», — указывает собеседник FT — руководитель, работающий с западными компаниями в России. В качестве примера бизнеса, решившего остаться, несмотря на прежние заявления об уходе, приведены косметическая Avon Products (базируется в Лондоне и принадлежит бразильской Natura), французского производителя промышленных газов Air Liquide и британского производителя бытовой химии и средств гигиены Reckitt.

В материале отмечается, что, с учетом необходимости сделать скидку на активы и заплатить 15-процентный «налог на выезд», в стране все труднее находить покупателей активов, приемлемых для всех сторон, кандидатуры которых не будут противоречить санкциям самого Запада.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

      Ценам на аренду жилья в России предрекли снижение

      Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

      Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

      Россиянин вернулся из поездки с животными в кишечнике

      В России решили ввести сбор за использование иностранного софта

      Samsung увеличит производство смартфонов в Китае

      Уголовное дело возбудили после кражи 27 лифтов в российском городе

      На Украине признались в симпатии к внутреннему стержню Армении

      Раскрыты порождающие вирусные видео темы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше