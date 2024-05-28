У западного бизнеса увидели «смену настроений» по поводу ухода из России

FT: западные компании сменили настроения по поводу бизнеса в России

У компаний, заявлявших в 2022 году о намерении уйти из России, отмечается «заметная смена настроений», пишет FInancial Times (FT). По данным издания, западный бизнес объясняет решение продолжить работу в РФ ростом «бюрократических препон» и потребительской активности в стране.

«Некоторые из этих компаний построили по четыре-пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать это с 90-процентной скидкой», — указывает собеседник FT — руководитель, работающий с западными компаниями в России. В качестве примера бизнеса, решившего остаться, несмотря на прежние заявления об уходе, приведены косметическая Avon Products (базируется в Лондоне и принадлежит бразильской Natura), французского производителя промышленных газов Air Liquide и британского производителя бытовой химии и средств гигиены Reckitt.

В материале отмечается, что, с учетом необходимости сделать скидку на активы и заплатить 15-процентный «налог на выезд», в стране все труднее находить покупателей активов, приемлемых для всех сторон, кандидатуры которых не будут противоречить санкциям самого Запада.