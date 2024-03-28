Убытки иностранных компаний из-за ухода из России оценили

Reuters: иностранные компании потеряли $107 млрд из-за ухода из России

Иностранные компании потеряли более 107 миллиардов долларов из-за ухода из России. Убытки бизнеса на основе документов и отчетности оценили аналитики Reuters.

С августа 2023 года потери иностранного бизнеса выросли почти на треть (плюс 30 миллиардов долларов). В основном, эти убытки связаны со списаниями и упущенными доходами. По словам аналитика консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM Йена Месси, на фоне ужесточения санкций и ослабления военной поддержки Украины Западом фирмы, которые стремятся уйти из России, «столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками».

Как показывают данные Йельской школы менеджмента, российский рынок покинули около тысячи компаний, еще сотни фирм работают над выходом из активов.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, лишь пятая часть (20 процентов) европейских компаний официально ушли с российского рынка. У большинства компаний есть опционы на обратный выкуп активов, пояснил вице-премьер. Из 350 крупных американских компаний Россию покинули 66 (19 процентов). По словам главы Минпромторга, такое соотношение говорит о том, что отечественный рынок и его потенциал интересны западному бизнесу — в том числе, благодаря стоимости энергоносителей.

Как заявил президент Владимир Путин, мировые бренды решили уйти с российского рынка под давлением своих правительств и оттого понесли огромные убытки. За время работы в России, некоторые иностранные предприятия «просто душу вкладывали» в развитие своего бренда, из-за чего сейчас испытывают сложности на фоне сворачивания бизнеса, добавил глава государства.