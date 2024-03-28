Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:31, 28 марта 2024Экономика

Убытки иностранных компаний из-за ухода из России оценили

Reuters: иностранные компании потеряли $107 млрд из-за ухода из России

Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

Иностранные компании потеряли более 107 миллиардов долларов из-за ухода из России. Убытки бизнеса на основе документов и отчетности оценили аналитики Reuters.

С августа 2023 года потери иностранного бизнеса выросли почти на треть (плюс 30 миллиардов долларов). В основном, эти убытки связаны со списаниями и упущенными доходами. По словам аналитика консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM Йена Месси, на фоне ужесточения санкций и ослабления военной поддержки Украины Западом фирмы, которые стремятся уйти из России, «столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками».

Как показывают данные Йельской школы менеджмента, российский рынок покинули около тысячи компаний, еще сотни фирм работают над выходом из активов.

Материалы по теме:
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, лишь пятая часть (20 процентов) европейских компаний официально ушли с российского рынка. У большинства компаний есть опционы на обратный выкуп активов, пояснил вице-премьер. Из 350 крупных американских компаний Россию покинули 66 (19 процентов). По словам главы Минпромторга, такое соотношение говорит о том, что отечественный рынок и его потенциал интересны западному бизнесу — в том числе, благодаря стоимости энергоносителей.

Как заявил президент Владимир Путин, мировые бренды решили уйти с российского рынка под давлением своих правительств и оттого понесли огромные убытки. За время работы в России, некоторые иностранные предприятия «просто душу вкладывали» в развитие своего бренда, из-за чего сейчас испытывают сложности на фоне сворачивания бизнеса, добавил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Все заточено на подготовку к потенциальному столкновению». Россия указала на признаки подготовки НАТО к войне

      Шесть гранатометных выстрелов нашли по пути следования террористов из «Крокуса»

      Иностранца обвинили в оправдании терроризма из-за комментариев в интернете

      Владелец «Крокуса» объяснил закрытые при эвакуации двери

      Стала известна дата обсуждения санкций ЕС против Ирана из-за России

      В Рособрнадзоре спрогнозировали спрос на пересдачу одного предмета ЕГЭ

      Раскрыта природа испускающих радиосигналы загадочных объектов

      В ВСУ рассказали о нежелании украинцев возвращаться на фронт после отпусков

      Российские аэропорты попросили власти не запрещать проход в терминалы без билета

      В российском регионе школьница предложила мужчине совершить теракт за деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше