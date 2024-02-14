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12:44, 14 февраля 2024Экономика

Долю ушедших из России компаний оценили

Мантуров: только 20% европейских компаний официально ушли с российского рынка
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Только пятая часть (20 процентов) европейских компаний официально ушли с российского рынка. Долю избавившихся от активов в стране компаний оценил глава Минпромторга Денис Мантуров, его цитирует ТАСС.

Из России ушли 100 из 500 представителей европейского бизнеса. У большинства из них есть опционы на обратный выкуп активов, пояснил вице-премьер на пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

«Эта цифра Ассоциации европейского бизнеса. При этом я не буду называть, какие из них, у большинства из них есть опционы по решению президента. Сейчас это ограничено двумя годами, но опционы такие есть», — добавил Мантуров.

«Вы видите, что в Европе происходит. Там предприятия действительно, как шагреневая кожа, постепенно сжимаются»

глава Минпромторга Денис Мантуров

Из 350 крупных американских компаний Россию покинули 66, порядка 19 процентов. По словам главы Минпромторга, такое соотношение говорит о том, что отечественный рынок и его потенциал интересны западному бизнесу — в том числе, благодаря стоимости энергоносителей.

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Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предупредил, что западным компаниям, которые ушли из России после начала спецоперации на Украине, будет сложно вернуться. Снова зайти на рынок будет труднее, чем после распада СССР, так как в стране формируется конкурентная среда практически по всем товарам. Компании будут возвращаться серьезными потерями по объему рынка и серьезными вопросами к стоимости той или иной продукции, объяснил депутат.

Минфин России заявил, что не видит смысла обязывать ушедшие из страны компании платить дополнительный налог. По словам директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова, ведомство будет приветствовать инвесторов, которые захотят снова работать в России, а речи о построении барьеров для них не идет. Чтобы вернуться, организациям нужно будет приобрести в стране активы по рыночной стоимости.

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      Вячеслав Агапов
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