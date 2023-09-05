В «налоге на возвращение» ушедших из России компаний не увидели смысла

Минфин не будет взимать налог с ушедших из РФ компаний за желание вернуться

Министерство финансов не видит смысла обязывать компании, которые ушли из России и захотели вернуться, платить дополнительный налог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

Минфин будет приветствовать инвесторов, которые захотят снова работать в России, а речи о построении барьеров для них не идет, отметил он. Чтобы вернуться, организациям нужно будет приобрести в стране активы по рыночной стоимости, напомнил Чебесков.

Ранее с инициативой обязать такие компании платить дополнительный налог выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он предложил обязать компании платить «налог за возвращение на рынок» в размере не менее 10 процентов от стоимости активов организации на момент ухода из России. По мнению депутата, компании могли бы платить дополнительные взносы столько, сколько их юридически не было в стране.

Так депутат отреагировал на заявление главы «Вкусно — и точка» Александра Говора, который сообщил, что McDonald`s при уходе из России рассматривал вариант возвращения, если ситуация изменится.