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12:01, 5 сентября 2023Экономика

В «налоге на возвращение» ушедших из России компаний не увидели смысла

Минфин не будет взимать налог с ушедших из РФ компаний за желание вернуться

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Министерство финансов не видит смысла обязывать компании, которые ушли из России и захотели вернуться, платить дополнительный налог. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

Минфин будет приветствовать инвесторов, которые захотят снова работать в России, а речи о построении барьеров для них не идет, отметил он. Чтобы вернуться, организациям нужно будет приобрести в стране активы по рыночной стоимости, напомнил Чебесков.

Ранее с инициативой обязать такие компании платить дополнительный налог выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он предложил обязать компании платить «налог за возвращение на рынок» в размере не менее 10 процентов от стоимости активов организации на момент ухода из России. По мнению депутата, компании могли бы платить дополнительные взносы столько, сколько их юридически не было в стране.

Так депутат отреагировал на заявление главы «Вкусно — и точка» Александра Говора, который сообщил, что McDonald`s при уходе из России рассматривал вариант возвращения, если ситуация изменится.

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    Мария Черкасова
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