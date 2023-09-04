Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в Россию

Владелец «Вкусно — и точка» Говор: McDonald’s собиралась вернуться в Россию

Владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказал, что уходя из России McDonald’s планировала вернуться через какое-то время в случае изменения ситуации. По его словам, теперь это вряд ли произойдет, сообщает ТАСС.

«У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри», — заявил он.

Говор подчеркнул, что американская сеть ресторанов рассчитывала вернуться в страну, в связи с чем хотели убедиться в том, что бизнес не развалится. Он отметил, что его сделка с McDonald’s подразумевает возможность возвращения компании в Россию, однако она должна будет выкупить у него бизнес за вложенные им деньги, а также он будет первым претендентом на мастер-франчайзи. Несмотря на данные договоренности бизнесмен считает маловероятным возвращение McDonald’s в страну в прежнем виде.

Ранее стало известно, что «Газпромнефть Марин Бункер» (оператор «Газпром нефти») впервые заправила танкер топливом на основе использованного фритюрного масла из «Вкусно — и точка». Тестовую заправку топливом с низким углеродным следом произвели в порту Санкт-Петербурга.