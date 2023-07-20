Масло из «Вкусно — и точка» решили использовать для заправки морских судов

«Газпром нефть» заправила судно топливом на основе переработанного фритюрного масла

«Газпромнефть Марин Бункер» (оператор «Газпром нефти») впервые заправила танкер топливом на основе использованного фритюрного масла из «Вкусно — и точка». Об этом сообщили в компании.

Тестовую заправку топливом с низким углеродным следом произвели в порту Санкт-Петербурга. В проекте производства биотоплива наряду с оператором «Газпром нефти» участвуют «Вкусно — и точка», а также предприятие «Эковей».

Биотопливо разработано на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и переработанного фритюрного масла. Сырье производилось на территории предприятия «Эковей», при этом хранится в петербургском порту на терминалах «Газпром нефти». Отмечается, что топливо соответствует техрегламенту и может использоваться для заправки большинства судов.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» вместе с ведущими российскими авиакомпаниями собирается создать авиатопливо с нулевым углеродным следом. Согласно плану, первый полет самолета на таком топливе должен состояться до 2024 года.