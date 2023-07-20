Масло из «Вкусно — и точка» решили использовать для заправки морских судов
«Газпромнефть Марин Бункер» (оператор «Газпром нефти») впервые заправила танкер топливом на основе использованного фритюрного масла из «Вкусно — и точка». Об этом сообщили в компании.
Тестовую заправку топливом с низким углеродным следом произвели в порту Санкт-Петербурга. В проекте производства биотоплива наряду с оператором «Газпром нефти» участвуют «Вкусно — и точка», а также предприятие «Эковей».
Биотопливо разработано на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и переработанного фритюрного масла. Сырье производилось на территории предприятия «Эковей», при этом хранится в петербургском порту на терминалах «Газпром нефти». Отмечается, что топливо соответствует техрегламенту и может использоваться для заправки большинства судов.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» вместе с ведущими российскими авиакомпаниями собирается создать авиатопливо с нулевым углеродным следом. Согласно плану, первый полет самолета на таком топливе должен состояться до 2024 года.