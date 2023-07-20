Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:23, 20 июля 2023Среда обитания

Масло из «Вкусно — и точка» решили использовать для заправки морских судов

«Газпром нефть» заправила судно топливом на основе переработанного фритюрного масла

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

«Газпромнефть Марин Бункер» (оператор «Газпром нефти») впервые заправила танкер топливом на основе использованного фритюрного масла из «Вкусно — и точка». Об этом сообщили в компании.

Тестовую заправку топливом с низким углеродным следом произвели в порту Санкт-Петербурга. В проекте производства биотоплива наряду с оператором «Газпром нефти» участвуют «Вкусно — и точка», а также предприятие «Эковей».

Биотопливо разработано на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и переработанного фритюрного масла. Сырье производилось на территории предприятия «Эковей», при этом хранится в петербургском порту на терминалах «Газпром нефти». Отмечается, что топливо соответствует техрегламенту и может использоваться для заправки большинства судов.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» вместе с ведущими российскими авиакомпаниями собирается создать авиатопливо с нулевым углеродным следом. Согласно плану, первый полет самолета на таком топливе должен состояться до 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия и ее чеченские полки получат тяжелую военную технику. Зачем им нужны танки, самолеты и артиллерия?

    Россиянин устроил взрыв газа в жилом доме для убийства жены и детей

    Песков заявил об обеспокоенности России и Белоруссии агрессивностью Польши

    Певица Стоцкая улетела из России

    Блогер Wylsacom прокомментировал сообщения о налоговой проверке

    Топ-менеджер «Ростелекома» разбился на мотоцикле и погиб на Рублевке в Москве

    В МИД назвали немецкий военный завод на Украине целью для Российской армии

    Стало известно о планах «Интер Майами» назначить Месси капитаном команды

    Врачи спасли случайно проглотившего ключи от машины мужчину

    Подсчитаны доходы от замороженных активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости