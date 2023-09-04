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12:19, 4 сентября 2023Экономика

Ушедшим из России компаниям предложили «налог на возвращение»

Депутат Хамзаев: следует ввести налог для решивших вернуться в РФ компаний

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Для ушедших с российского рынка иностранных компаний следует ввести дополнительный налог, если те захотят вернуться. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Депутат рассказал, что СМИ сообщают о планах сети фастфуда McDonald`s вернуться в Россию. При этом он заявил, что компании, которые «один раз променяли своих клиентов-потребителей на политику», а также подвергли риску работников, не должны возвращаться в Россию без того, чтобы заплатить дополнительный налог.

Хамзаев предложил обязать компании платить «налог за возвращение на рынок» столько, сколько предприятий юридически не было в стране. Сумма может составлять не менее 10 процентов от рыночной стоимости активов компании на момент ухода из России. Вопрос о введении налога Хамзаев предложил обсудить на профильной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Ранее владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказал, что McDonald’s, закрывая рестораны в России, планировал через какое-то время вернуться, если ситуация изменится. Говор отметил, что в настоящее время сделка с McDonald’s подразумевает возможность возвращения компании в Россию — при условии, что та выкупит бизнес.

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    Мария Черкасова
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