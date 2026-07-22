Песня Высоцкого прозвучала в эфире британского радио

Радиоведущий Эл Маккей включил песню Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» в эфире 3TFM

Песня Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» прозвучала в эфире британской радиостанции 3TFM. Об этом сообщил ведущий станции Эл Маккей на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Композиция прозвучала в эфире для жителей Шотландии в плейлисте радиопередачи Маккея. Помимо песни Высоцкого, в этом же эфире прозвучали композиции Пола Маккартни, группы Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.

Ранее возлюбленная легендарного Владимира Высоцкого Марина Влади отдала в Росархив переписку с ним, но попросила не публиковать ее.