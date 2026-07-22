Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:26, 22 июля 2026 (обновлено: 15:32, 22 июля 2026)Культура

Песня Высоцкого прозвучала в эфире британского радио

Радиоведущий Эл Маккей включил песню Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» в эфире 3TFM
Андрей Шеньшаков

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Песня Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» прозвучала в эфире британской радиостанции 3TFM. Об этом сообщил ведущий станции Эл Маккей на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Композиция прозвучала в эфире для жителей Шотландии в плейлисте радиопередачи Маккея. Помимо песни Высоцкого, в этом же эфире прозвучали композиции Пола Маккартни, группы Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.

Ранее возлюбленная легендарного Владимира Высоцкого Марина Влади отдала в Росархив переписку с ним, но попросила не публиковать ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас выступила с резким заявлением в адрес России
    Донцова раскрыла состояние внука после нападения собаки
    Эффективность российского 6Б45 оценили
    Бывший пресс-секретарь Зеленского отреагировала на назначение нового главкома ВСУ
    В российском регионе арестовали заместителя главного инженера городских электросетей
    Российских спортсменов предупредили о последствиях «сушки»
    Российские археологи получили грант на изучение родины Чингисхана
    Экономист назвал самый выгодный способ сохранить деньги в 2026 году
    Болгария одобрила размещение американских самолетов
    В посольстве России оценили выход европейской страны из «коалиции желающих»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok