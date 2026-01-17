Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив с одной просьбой

Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с советским поэтом, актером и бардом Владимиром Высоцким в Росархив. Но, как рассказал РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов, попросила не публиковать письма при ее жизни.

Влади также попросила в целом никого не допускать к ним.

«Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy», — заключил Артизов.

Марина Влади вышла замуж за Владимира Высоцкого в 1970 году. Брак у пары был гостевой: Влади жила в Париже, а Высоцкий в Москве, встречались они урывками.

Последняя их встреча состоялась в июле 1980 года во Франции, когда поэт уезжал после трех недель вместе обратно в Россию. А 25 июля Марине Влади по телефону сообщили о смерти Владимира Высоцкого.

Марине Влади сейчас 87 лет.

