Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:21, 17 января 2026Культура

Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив с одной просьбой

Влади отдала в Росархив переписку с Высоцким, но попросила не публиковать ее
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с советским поэтом, актером и бардом Владимиром Высоцким в Росархив. Но, как рассказал РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов, попросила не публиковать письма при ее жизни.

Влади также попросила в целом никого не допускать к ним.

«Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy», — заключил Артизов.

Марина Влади вышла замуж за Владимира Высоцкого в 1970 году. Брак у пары был гостевой: Влади жила в Париже, а Высоцкий в Москве, встречались они урывками.

Материалы по теме:
«Наши жены начали метаться по Москве и занимать деньги» Роскошная жизнь советской богемы глазами главного секс-символа СССР
«Наши жены начали метаться по Москве и занимать деньги»Роскошная жизнь советской богемы глазами главного секс-символа СССР
15 марта 2025
Два развода, смерть двух мужей и попытка суицида. Как справляется с ударами судьбы бывшая жена Владимира Высоцкого?
Два развода, смерть двух мужей и попытка суицида.Как справляется с ударами судьбы бывшая жена Владимира Высоцкого?
19 мая 2024

Последняя их встреча состоялась в июле 1980 года во Франции, когда поэт уезжал после трех недель вместе обратно в Россию. А 25 июля Марине Влади по телефону сообщили о смерти Владимира Высоцкого.

Марине Влади сейчас 87 лет.

Ранее стало известно о том, что посмертную бронзовую маску советского певца Владимира Высоцкого, отлитую в 1980 году, не смогли продать на аукционе Hermitage Fine Art.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ВС России к массированным атакам. Украина боится нового удара «Орешником»

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Названо одно из главных табу в жизни японцев

    Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе для пищеварения из-за жирной пищи

    Россиянам назвали одну способную уменьшить пенсию ошибку

    Политолог оценил шансы территориальных уступок Украины ради ЕС

    Европейцам понадобились лекарства из России

    Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив с одной просьбой

    Депутат предложил мигрантам оплачивать свою депортацию из России заранее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok