Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе

Посмертную бронзовую маску Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монако
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Посмертную бронзовую маску советского певца Владимира Высоцкого, отлитую в 1980 году, не смогли продать на аукционе Hermitage Fine Art. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло 21 октября в отеле «Метрополь» в Монако. Уточняется, что лот стал одним из самых дорогих на аукционе.

По словам ведущего торги аукциониста, дальнейшую судьбу маски определяет ее владелец — он может как повторно выставить лот на аукцион, так и отозвать его.

Ранее стало известно, что в Москве за 1,6 миллиона рублей продан почтовый конверт со спецгашением и подписью космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Конверт был адресован врачу Центра подготовки космонавтов Николаю Попову.

