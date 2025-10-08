Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 8 октября 2025РоссияЭксклюзив

Автограф Гагарина продали за более чем полтора миллиона рублей

Stargift: В Москве за 1,6 миллиона рублей продали конверт с подписью Гагарина
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

В Москве за 1,6 миллиона рублей продан почтовый конверт со спецгашением и подписью космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе галереи Stargift.

Собеседник издания отметил, что конверт был адресован врачу Центра подготовки космонавтов Николаю Попову.

«Дарственная надпись с автографом космонавта гласит: "Николаю Ивановичу в честь третьей годовщины. Гагарин. 12.04.64". Получатель письма — Николай Попов, врач Центра подготовки космонавтов, принимавший финальное решение о допуске к полетам. Он лично вынес заключение о состоянии здоровья Юрия Гагарина и утвердил его готовность к историческому старту», — рассказали в галерее.

Там добавили, что конверт был погашен в Москве на Международном почтамте в День космонавтики 12 апреля 1964 года. Именно в эту дату Гагарин регулярно отправлял письма Попову, благодаря его за участие в своей судьбе и истории космических исследований.

Ранее в городе Пула в Хорватии вандалы осквернили памятник Гагарину. Вандализм в отношении мемориалов советской эпохи чиновники расценивают как следствие «украинизации Европы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Россиянам назвали допустимое количество десертов в день

    Канадский наемник заработал миллионы на войне против России

    На Украине разозлились на слова Меркель о Польше и Прибалтике

    Место расправы над российским архитектором попало на видео

    Военблогер показал найденное в зоне СВО «чудовище»

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости