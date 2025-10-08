Автограф Гагарина продали за более чем полтора миллиона рублей

В Москве за 1,6 миллиона рублей продан почтовый конверт со спецгашением и подписью космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе галереи Stargift.

Собеседник издания отметил, что конверт был адресован врачу Центра подготовки космонавтов Николаю Попову.

«Дарственная надпись с автографом космонавта гласит: "Николаю Ивановичу в честь третьей годовщины. Гагарин. 12.04.64". Получатель письма — Николай Попов, врач Центра подготовки космонавтов, принимавший финальное решение о допуске к полетам. Он лично вынес заключение о состоянии здоровья Юрия Гагарина и утвердил его готовность к историческому старту», — рассказали в галерее.

Там добавили, что конверт был погашен в Москве на Международном почтамте в День космонавтики 12 апреля 1964 года. Именно в эту дату Гагарин регулярно отправлял письма Попову, благодаря его за участие в своей судьбе и истории космических исследований.

