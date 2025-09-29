Экономика
19:38, 29 сентября 2025

В Европе вандалы осквернили памятник Гагарину

В Хорватии вандалы оставили на памятнике Гагарину надпись «Слава Украине»
Виктория Клабукова

Фото: @hrvatskoj

В Хорватии неизвестные осквернили памятник Юрию Гагарину. Об этом сообщают в посольстве России.

Атаке вандалов подвергся памятник великому советскому космонавту в городе Пула. «Посольство Российской Федерации разделяет с российскими соотечественниками глубокую обеспокоенность и негодование по факту осквернения в г. Пула бюста первому космонавту Земли — нашему великому соотечественнику Юрию Алексеевичу Гагарину», — говорится в заявлении ведомства. Как уточняется, нападение произошло в ночь на понедельник, 29 сентября. Бюст облили краской и оставили на нем надпись «Слава Украине» (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов).

Это не первый подобный инцидент, заявляют в посольстве. Вандализм в отношении мемориалов советской эпохи чиновники расценивают как следствие «украинизации Европы». В посольстве заверили, что примут оперативные меры по выявлению виновников произошедшего и привлечению их к ответственности.

Ранее в другом европейском городе, Берлине, неизвестные осквернили памятник депортированным в концлагеря евреям. Монумент покрасили в белый и наклеили на него упаковочный скотч.

