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00:00, 4 августа 2025Мир

В Германии осквернили памятник депортированным в концлагеря евреям

Неизвестные осквернили памятник депортированным в концлагеря евреям в Берлине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Axel Mauruszat / Wikipedia

В Германии неизвестные осквернили памятник депортированным нацистами в концентрационные лагеря евреям. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов Берлина.

Инцидент произошел в районе Моабит. Отмечается, что на монумент нанесли белую краску и наклеили на него упаковочный скотч. Правоохранители смогли очистить его от краски самостоятельно. В настоящее время отдел полиции по вопросам госбезопасности проводит расследование.

В июле в Германии неизвестные осквернили памятник, посвященный депортации берлинских евреев в районе Штеглиц. Тогда монумент, представляющий собой мемориальную стену с зеркалами, был исписан нацистскими лозунгами.

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