В Германии осквернили памятник депортированным в концлагеря евреям

Неизвестные осквернили памятник депортированным в концлагеря евреям в Берлине

В Германии неизвестные осквернили памятник депортированным нацистами в концентрационные лагеря евреям. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов Берлина.

Инцидент произошел в районе Моабит. Отмечается, что на монумент нанесли белую краску и наклеили на него упаковочный скотч. Правоохранители смогли очистить его от краски самостоятельно. В настоящее время отдел полиции по вопросам госбезопасности проводит расследование.

В июле в Германии неизвестные осквернили памятник, посвященный депортации берлинских евреев в районе Штеглиц. Тогда монумент, представляющий собой мемориальную стену с зеркалами, был исписан нацистскими лозунгами.