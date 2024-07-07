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19:10, 7 июля 2024Мир

В Германии осквернили посвященный депортации евреев памятник

В Германии осквернили посвященный депортации берлинских евреев памятник

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Германии неизвестные осквернили памятник, посвященный депортации берлинских евреев. О случае вандализма в Берлине сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

Как сообщили журналисты, полиция обнаружила повреждения на памятнике в районе Штеглиц в субботу, 6 июля. Памятник, представляющий собой мемориальную стену с зеркалами, был исписан нацистскими лозунгами.

Издание уточнило, что дальнейшим расследованием займется Государственное управление криминальной полиции.

В конце мая на кладбище в Берлине неизвестные оставили граффити на 83 надгробиях. Работники кладбища обнаружили, что на могилах был нарисован символ российской специальной военной операции на Украине — буква Z.

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      Александр Курбатов
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