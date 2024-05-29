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03:08, 29 мая 2024Мир

В Германии неизвестные нарисовали символ спецоперации на 83 надгробиях

Bild: в Берлине неизвестные осквернили 83 надгробия, нарисовав на них букву Z
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Madeleine Maguire / Unsplash

На берлинском кладбище неизвестные оставили граффити на 83 надгробиях. Об этом сообщает газета Bild. Работники кладбища обнаружили, что на могилах был нарисован символ российской специальной военной операции (СВО) на Украине — буква Z.

При этом в полиции заявили, что связь между буквой и символикой спецоперации «в настоящее время не прослеживается». Надгробия были осквернены в случайном порядке, а могилы украинцев и воинские захоронения не пострадали, добавили правоохранители.

Ранее неизвестный осквернил могилу известного немецкого политика и бывшего главы бундестага и министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Он вырыл яму глубиной около 1,20 метра. Однако неизвестный не добрался до гроба покойного политика.

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      Маргарита Пименова
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