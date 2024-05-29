В Германии неизвестные нарисовали символ спецоперации на 83 надгробиях
Bild: в Берлине неизвестные осквернили 83 надгробия, нарисовав на них букву ZСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
На берлинском кладбище неизвестные оставили граффити на 83 надгробиях. Об этом сообщает газета Bild. Работники кладбища обнаружили, что на могилах был нарисован символ российской специальной военной операции (СВО) на Украине — буква Z.
При этом в полиции заявили, что связь между буквой и символикой спецоперации «в настоящее время не прослеживается». Надгробия были осквернены в случайном порядке, а могилы украинцев и воинские захоронения не пострадали, добавили правоохранители.
Ранее неизвестный осквернил могилу известного немецкого политика и бывшего главы бундестага и министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Он вырыл яму глубиной около 1,20 метра. Однако неизвестный не добрался до гроба покойного политика.