В Германии неизвестные нарисовали символ спецоперации на 83 надгробиях

Bild: в Берлине неизвестные осквернили 83 надгробия, нарисовав на них букву Z

На берлинском кладбище неизвестные оставили граффити на 83 надгробиях. Об этом сообщает газета Bild. Работники кладбища обнаружили, что на могилах был нарисован символ российской специальной военной операции (СВО) на Украине — буква Z.

При этом в полиции заявили, что связь между буквой и символикой спецоперации «в настоящее время не прослеживается». Надгробия были осквернены в случайном порядке, а могилы украинцев и воинские захоронения не пострадали, добавили правоохранители.

Ранее неизвестный осквернил могилу известного немецкого политика и бывшего главы бундестага и министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Он вырыл яму глубиной около 1,20 метра. Однако неизвестный не добрался до гроба покойного политика.