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14:47, 13 мая 2024Мир

В Германии осквернили могилу бывшего главы бундестага

FAZ: неизвестный вырыл яму на могиле бывшего главы бундестага Шойбле

Фото: Uwe Anspach / dpa / Globallookpress.com

Неизвестный осквернил могилу известного немецкого политика и бывшего главы бундестага и министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как отмечает издание, городские сотрудники Оффенбурга в федеральной земле Баден-Вюртемберг утром в понедельник, 13 мая, обнаружили раскопанную землю на месте захоронения политика. Органы госбезопасности начали расследование в сотрудничестве с прокуратурой.

По информации правоохранителей, неизвестный вырыл яму глубиной около 1,20 метра. Однако, согласно текущим данным, он не добрался до гроба покойного политика. В заявлении полиции также говорится, что первоначально никакой информации о предыстории инцидента нет.

Ранее из выдержек еще не вышедших в свет мемуаров Шойбле стало известно, что в 2015 году предпринималась попытка свергнуть бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики. По словам политика, он отверг предложение экс-председателя партии Христианско-социальный союз (ХСС) Эдмунда Штойбера сместить Меркель.

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      Виктория Кондратьева
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