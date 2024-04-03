Бывший министр финансов ФРГ рассказал о попытке свергнуть Меркель в 2015 году

Экс-министр финансов ФРГ Шойбле: Меркель хотели свергнуть в 2015 году

В 2015 году предпринималась попытка свергнуть бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики. Выдержки из еще не вышедших в свет мемуаров бывшего министра финансов и МВД Германии Вольфганга Шойбле опубликовало издание Stern.

Экс-министр рассказал, что в 2015 году бывший председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Эдмунд Штойбер пытался убедить его свергнуть Меркель из-за проводимой канцлером миграционной политики. Политик уточнил, что решительно отверг это предложение.

В мемуарах Шойбле вспоминает, осенью того года в Христианско-демократическом союзе (ХДС), которую возглавляла Меркель, царила «токсичная атмосфера». «Кульминацией событий стала партийная конференция ХСС, когда премьер-министр Баварии и председатель ХСС Хорст Зеехофер бросил вызов канцлеру, как школьнице. Тем временем Эдмунд Штойбер также проявил активность и поддержал Зеехофера (...) в его нападках на Меркель. И он хотел убедить меня свергнуть Меркель, чтобы самому стать канцлером», — говорится в воспоминаниях.

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